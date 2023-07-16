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США дозволили Європі навчати українських пілотів на F-16

16 липня 2023 23:59
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Інна Буряк
редактор
США дозволили Європі навчати українських пілотів на F-16
Американський винищувач F-16. Фото: Lockheed Martin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати дозволять європейським країнам навчати українських пілотів користуватися винищувачами F-16. Європа ж своєю чергою чекала "офіційного схвалення".

Про це повідомляє CNN.

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"Так, будемо. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові", — зазначив Салліван виданню.

За його словами, європейським державам потрібно кілька тижнів для підготовки, а "США дотримаються будь-якого встановленого ними терміну".

"Сполучені Штати не будуть заважати тому, щоб ця підготовка F-16 могла початися", — наголосив радник.

Зазначається, що прагнення України отримати кращі винищувачі американського виробництва дістали підтримку з боку адміністрації Байдена ще в травні.

Сенатор Марк Келлі, відповідаючи на критику щодо повільного прийняття рішень про постачання F-16, зазначив, що навчання українських пілотів займе час і ресурси.

Сенатор Ден Салліван похвалив Байдена за дії на нещодавньому саміті НАТО, але розкритикував "повільну передачу" озброєнь Україні, зокрема F-16.

Нагадаємо, що в Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською. 

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