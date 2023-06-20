США готовит для Украины новый пакет помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

Во вторник, 20 июня, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

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Государственный секрет г. США Энтони Блинкен заявил, что 21 июня на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление страны после вторжения РФ, Америка объявит о новом пакете помощи Украине.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и обе наши страны глубоко привержены этому", — напомнил Блинкен слова президента Байдена.

Он подчеркнул, что США в дальнейшем будут выполнять обязательства помощи Украине, в том числе путем выделения нового мощного пакета помощи со стороны США, о котором объявят уже совсем скоро.

Напомним, 20 июня в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.