США готовит для Украины новый пакет помощи
Во вторник, 20 июня, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Америка будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.
Новый пакет помощи Украине от США
Государственный секрет г. США Энтони Блинкен заявил, что 21 июня на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление страны после вторжения РФ, Америка объявит о новом пакете помощи Украине.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и обе наши страны глубоко привержены этому", — напомнил Блинкен слова президента Байдена.
Он подчеркнул, что США в дальнейшем будут выполнять обязательства помощи Украине, в том числе путем выделения нового мощного пакета помощи со стороны США, о котором объявят уже совсем скоро.
Напомним, 20 июня в Европейском Союзе заявили о новом пакете финансовой помощи Украине на четыре года в размере до 50 млрд евро. Речь идет о помощи в виде грантов и кредитов.