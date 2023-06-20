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США готує для України новий пакет допомоги

20 червня 2023 21:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
США готує для України новий пакет допомоги
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 20 червня, у США оголосили про новий пакет військової допомогли для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters

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Державний секрета р США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після вторгнення РФ, Америка оголосить про новий пакет допомоги Україні. 

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться, і обидві наші країни глибоко віддані цьому", — нагадав Блінкен слова президента Байдена.

Він наголосив, що США надалі виконуватимуть зобов’язання допомоги Україні, зокрема шляхом виділення нового потужного пакета допомоги з боку США, про який оголосять вже зовсім скоро.

Нагадаємо, 20 червня у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.

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