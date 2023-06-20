США готує для України новий пакет допомоги
У вівторок, 20 червня, у США оголосили про новий пакет військової допомогли для України. Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.
Новий пакет допомоги Україні від США
Державний секрета р США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення країни після вторгнення РФ, Америка оголосить про новий пакет допомоги Україні.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться, і обидві наші країни глибоко віддані цьому", — нагадав Блінкен слова президента Байдена.
Він наголосив, що США надалі виконуватимуть зобов’язання допомоги Україні, зокрема шляхом виділення нового потужного пакета допомоги з боку США, про який оголосять вже зовсім скоро.
Нагадаємо, 20 червня у Європейському Союзі заявили про новий пакет фінансової допомоги Україні на чотири роки у розмірі до 50 млрд євро. Йдеться про допомогу у вигляді грантів та кредитів.