США хотят заменить группу военных, тренирующих украинцев в Германии

Спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Фото: Алекс Брэндон

Соединенные Штаты Америки намерены провести ротацию боевой группы, тренирующей украинских военных на полигоне в немецком Графенвере. Текущая бригада учила защитников Украины с августа 2022 года. Обмен планируется к концу апреля 2023 года.

Об этом сообщает представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

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"В конце этого месяца боевая группа 39-й пехотной бригады Нацгвардии, базирующаяся в штате Арканзас, заменит боевую группу 27-й пехотной бригады из Нью-Йорка и примет командование Объединенной многонациональной тренировочной группой — Украина на учебном полигоне Графенвер", — отметил генерал.

Райдер отметил, что текущая боевая группа из штата Нью-Йорк приняла руководство объединенной многонациональной тренировочной группы Украины в августе 2022 года.

"И мы с нетерпением ждем прибытия группы 39-й бригады и продолжения важной работы, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно для учений", — добавил представитель Пентагона.

Напомним, что после окончания обучения украинских защитников в Великобритании, британские военные очень трогательно провели на фронт военных Украины — салютируя.