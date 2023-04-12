Салютуючи та з прапорами: британські військові провели українських захисників на фронт

Збройні сили України. Фото: google.com

Українських захисників зворушливо провели на фронт британські військові. Українці закінчили військові навчання в Великій Британії.

Відео з прощанням британців опублікувало Міністерство оборони України у Twitter.

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"Британські військові салютують українським солдатам, які прямують на передову після навчань у Великій Британії", — йдеться в публікації.

На відео можна побачити групу українських військовослужбовців, яка повертається додому після проходження військових навчань у Великій Британії. Їх вразила прощальна церемонія з боку іноземних інструкторів, які вишикувалися в шеренгу, віддаючи належну шану українським солдатам із піднятим прапором України.

British soldiers salute Ukrainian soldiers who are heading to the front line after training in the UK. pic.twitter.com/KafK9xeC72 — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2023

Нагадаємо, що начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов заявив, що програма підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 може значно скоротитись порівняно зі стандартними програмами підготовки пілотів. Це пов'язано з тим, що два українські пілоти успішно пройшли тестування в США, і їхня оцінка була дуже високою.