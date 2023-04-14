США хоче замінити групу військових, які тренують українців в Німеччині
Сполучені Штати Америки мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері. Поточна бригада навчала захиників України з серпня 2022 року. Обмін планується на кінець квітня 2023 року.
Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.
Зміна бригади, яка навчає українців
"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою — Україна на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", — зазначив генерал.
Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи України у серпні 2022 року.
"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", — додав речник Пентагону.
Нагадаємо, що після закінчення навчання українських захисників у Великій Британії, британські військові дуже зворушливо провели на фронт військових України — салютуючи.