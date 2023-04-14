США хоче замінити групу військових, які тренують українців в Німеччині

Речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. Фото: Алекс Брендон

Сполучені Штати Америки мають намір провести ротацію бойової групи, яка тренує українських військових на полігоні в німецькому Графенвері. Поточна бригада навчала захиників України з серпня 2022 року. Обмін планується на кінець квітня 2023 року.

Про це повідомляє речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

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"Наприкінці цього місяця бойова група 39-ї піхотної бригади Нацгвардії, що базується в штаті Арканзас, замінить бойову групу 27-ї піхотної бригади з Нью-Йорка та прийме командування Об’єднаною багатонаціональною тренувальною групою — Україна на навчальному полігоні Графенвер у Німеччині", — зазначив генерал.

Райдер зазначив, що поточна бойова група зі штату Нью-Йорк прийняла на себе керівництво об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи України у серпні 2022 року.

"І ми з нетерпінням чекаємо прибуття групи з 39-ї бригади та продовження важливої роботи, щоби забезпечити Україну тим, що їй потрібно для навчань", — додав речник Пентагону.

Нагадаємо, що після закінчення навчання українських захисників у Великій Британії, британські військові дуже зворушливо провели на фронт військових України — салютуючи.