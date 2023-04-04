Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow США предоставят Украине новый пакет военной помощи: детали arrow

США предоставят Украине новый пакет военной помощи: детали

4 апреля 2023 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Боеприпасы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

США предоставят Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает AP News.

Читайте также:

Подробности

Официальные лица США заявили, что боеприпасы, а также гранатометы и транспортные средства будут взяты из военных складов, чтобы их можно было быстро доставить в зону боевых действий.

По словам чиновников, поскольку помощь еще не была объявлена, на долгосрочную помощь в размере 2,1 миллиарда долларов, предоставляемую в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, будут закуплены ракеты для NASAMS, а также радары и другое вооружение.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Данное предложение включает в себя увеличение вкладов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.

Также мы писали, что Норвегия и Дания договорились о передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Осло передаст снаряды калибра 155 мм, а Копенгаген — взрыватели к ним.

Добавим, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц, начиная с конца марта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB