США предоставят Украине новый пакет военной помощи: детали

Боеприпасы

США предоставят Украине 2,6 млрд долларов военной помощи. Ожидается, что около 500 млн долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает AP News.

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Официальные лица США заявили, что боеприпасы, а также гранатометы и транспортные средства будут взяты из военных складов, чтобы их можно было быстро доставить в зону боевых действий.

По словам чиновников, поскольку помощь еще не была объявлена, на долгосрочную помощь в размере 2,1 миллиарда долларов, предоставляемую в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, будут закуплены ракеты для NASAMS, а также радары и другое вооружение.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Данное предложение включает в себя увеличение вкладов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.

Также мы писали, что Норвегия и Дания договорились о передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Осло передаст снаряды калибра 155 мм, а Копенгаген — взрыватели к ним.

Добавим, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил о планах страны увеличить поставки 155-мм снарядов в Украину до 2 тысяч единиц в месяц, начиная с конца марта.