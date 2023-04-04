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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги: деталі

4 квітня 2023 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Боєприпаси
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

США нададуть Україні 2,6 млрд доларів військової допомоги. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє AP News.

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Деталі

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси, а також гранатомети і транспортні засоби будуть взяті з військових складів, щоб їх можна було швидко доставити в зону бойових дій.

За словами посадовців, оскільки допомога ще не була оголошена, на довгострокову допомогу у розмірі 2,1 мільярда доларів, яка надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, будуть закуплені ракети для NASAMS, а також радари та інше озброєння. 

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для надання допомоги Україні. Ця пропозиція включає збільшення внесків до фонду комплексного пакету допомоги Україні, який використовуватиметься для надання короткострокової допомоги, такої як паливо, захисне спорядження та засоби протидії безпілотникам.

Також ми писали, що Норвегія та Данія домовилися про передачу Україні 8000 артилерійських снарядів. Осло передасть снаряди калібру 155 мм, а Копенгаген — підривники до них.

Додамо, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив про плани країни збільшити постачання 155-мм снарядів до України до 2 тисяч одиниць на місяць, починаючи з кінця березня.

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