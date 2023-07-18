США предоставит Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, — Reuters

США предоставят Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, — Reuters
В США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Об этом сообщили два американских чиновника, пишет Reuters.
Какое оружие будет иметь Украина
По словам одного из должностных лиц, пакет содержит:
- противовоздушную оборону;
- системы борьбы с беспилотниками;
- взрывные дроны;
- боеприпасы.
"Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не получать оружие из запасов оружия в США", — объясняют в сообщении.
Что еще приобретут США
Как отметил один из чиновников, США хотят купить для Киева средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies, которые называются Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment или VAMPIRE.
Также Украина сможет получить множество систем, чтобы бороться с беспилотниками австралийской компании DroneShield Ltd. Кроме того, это будут радары, датчики и системы анализа.
Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что западные истребители не будут сейчас полезны для Украины. По словам официальных лиц, эффективности не будет из-за разветвленной противовоздушной обороны России.