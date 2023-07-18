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США предоставят Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, — Reuters

18 июля 2023 18:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
США предоставит Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов, — Reuters
Военная помощь США. Фото: Пентагон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают оказывать помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщили два американских чиновника, пишет Reuters.

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По словам одного из должностных лиц, пакет содержит:

  • противовоздушную оборону;
  • системы борьбы с беспилотниками;
  • взрывные дроны;
  • боеприпасы.

"Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), позволяющей администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не получать оружие из запасов оружия в США", — объясняют в сообщении.

Что еще приобретут США

Как отметил один из чиновников, США хотят купить для Киева средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies, которые называются Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment или VAMPIRE.

Также Украина сможет получить множество систем, чтобы бороться с беспилотниками австралийской компании DroneShield Ltd. Кроме того, это будут радары, датчики и системы анализа.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что западные истребители не будут сейчас полезны для Украины. По словам официальных лиц, эффективности не будет из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

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