США нададуть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, — Reuters

Військова допомога від США. Фото: Пентагон

У США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомили двоє американських чиновників, пише Reuters.

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За словами одного із посадовців, пакет містить:

протиповітряну оборону;

системи боротьби з безпілотниками;

вибухові дрони;

боєприпаси.

"Сполучені Штати використовують кошти в рамках своєї програми Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не отримувати зброю із запасів зброї в США", — пояснюють у повідомленні.

Що ще придбають США

Як зазначив один із чиновників, США хочуть купити для Києва засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies, які мають назву Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment або VAMPIRE.

Також Україна зможе отримати велику кількість систем, аби боротися з безпілотниками австралійської компанії DroneShield Ltd. Крім того, це будуть радари, датчики та системи аналізу.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що західні винищувачі не будуть зараз корисними для України. За словами офіційних осіб, ефективності не буде через розгалужену протиповітряну оборону Росії.