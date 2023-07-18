США нададуть Україні пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, — Reuters
У США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.
Про це повідомили двоє американських чиновників, пише Reuters.
Яку зброю матиме Україна
За словами одного із посадовців, пакет містить:
- протиповітряну оборону;
- системи боротьби з безпілотниками;
- вибухові дрони;
- боєприпаси.
"Сполучені Штати використовують кошти в рамках своєї програми Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не отримувати зброю із запасів зброї в США", — пояснюють у повідомленні.
Що ще придбають США
Як зазначив один із чиновників, США хочуть купити для Києва засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies, які мають назву Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment або VAMPIRE.
Також Україна зможе отримати велику кількість систем, аби боротися з безпілотниками австралійської компанії DroneShield Ltd. Крім того, це будуть радари, датчики та системи аналізу.
Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що західні винищувачі не будуть зараз корисними для України. За словами офіційних осіб, ефективності не буде через розгалужену протиповітряну оборону Росії.