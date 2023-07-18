У США заявили, що західні літаки не будуть зараз корисними для України, — WP

Винищувач F-16. Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw

У Сполучених Штатах Америки вважають, що західні винищувачі не будуть зараз корисними для України. За словами офіційних осіб, ефективності не буде через розгалужену протиповітряну оборону Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Адміністрація президента США Джо Байдена ще не погодилися надавати України винищувачі F-16. Однак Білий дім дозволив іншим країнам передавати ЗСУ власні літаки американського походження. Навчання пілотів може розпочатися вже у серпні.

Видання пише, що на початку літа бійці ЗСУ розпочали контрнаступ. Українські чиновники зазначали, що західні військові ніколи б не спробували провести масштабну операцію без підтримки з повітря.

"Тому говорити про те, що він повільний або надто швидкий, принаймні смішно чути від тих, хто не має уявлення, що це таке. Вони не знають, що це таке. І не дай Бог їм коли-небудь це відчути", — сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Офіційні особи США заявили, що західні літаки наразі не будуть корисними для України через розгалужену ППО РФ.

"Йдеться лише про те, щоб продовжувати чинити тиск за допомогою загальновійськового підходу", — сказав американський чиновник.

За словами представника США, Америка очікує, що Україна врешті-решт пройде мінні поля та наблизиться до основних оборонних рубежів Росії.

Уряд України зазначив, що темпи контрнаступу та час його початку були частково зумовлені поступовим постачанням західної зброї, яке могло надходити із затримками.

"Наскільки просунуться українці, дуже залежить від Заходу. Захід робить усе правильно, тільки на шість місяців із запізненням", — сказав високопоставлений чиновник оборони НАТО.

Нагадаємо, Європа досі чекає на схвалення від Сполучених Штатів Америки для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Його повинен підписати Держдеп.

Також ми писали, що у вівторок, 11 липня, під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Підготовка проходитиме у Данії.