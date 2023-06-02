США предоставили хорошую военную помощь Украине для контрнаступления, — Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: google.com

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США вместе с союзниками оказали хорошую военную помощь Украине для осуществления ею контрнаступления. Он добавил, что они будут продолжать поддерживать Украину и дальше.

Об этом сообщает Укринформ.

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Военная помощь Украине для контрнаступления

"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию на данный момент. Когда они начнут (наступление — ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", — отметил Кирби.

Он заявил, что имеет в виду не только предоставленные системы ПВО, но также бронетехнику, артиллерию, боеприпасы и проведенные учения для украинских военных. Кроме того, Кирби отметил, что ПВО для Украины является "самой актуальной потребностью".

Спикер также добавил, что на фоне контрнаступления ВСУ, Украине потребуются дополнительные боеприпасы и техника.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война против Украины стала стратегической неудачей Путина. Он сообщил, что Белый дом ищет способ, как завершить войну мирным путем.

Также мы сообщали, что 2 июня в США заявили, что помогут выстроить "армию будущего" для Украины. Речь о современном вооружении, экипировке, военно-воздушных силах.