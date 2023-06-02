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США надали хорошу військову допомогу Україні для контрнаступу, — Кірбі

2 червня 2023 23:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США надали хорошу військову допомогу Україні для контрнаступу, — Кірбі
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США разом із союзниками надали хорошу військову допомогу Україні для здійснення нею контрнаступу. Він додав, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну й надалі. 

Про це повідомляє Укрінформ.

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Військова допомога Україні для контрнаступу

"Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом на зараз. Коли вони почнуть (наступ — ред.), це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів", — зазначив Кірбі. 

Він заявив, що має на увазі не лише надані системи ППО, а й також бронетехніку, артилерію, боєприпаси та проведені навчання для українських військових. Крім того, Кірбі відзначив, що ППО для України є наразі "найактуальнішою потребою".

Речник також додав, що на фоні контрнаступу ЗСУ, Україні потрібні будуть додаткові боєприпаси та техніка.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна проти України стала стратегічною невдачею Путіна. Він повідомив, що Білий дім шукає спосіб, як завершити війну мирним шляхом.

Також ми повідомляли, що 2 червня у США заявили, що допоможуть збудувати "армію майбутнього" для України. Мова про сучасне озброєння, екіпірування, військово-повітряні сили.

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