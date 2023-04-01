США не будут поставлять ракеты ATACMS

Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Об этом информирует Defense One.

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США не будут поставлять ракеты ATACMS

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", — отметил генерал в интервью.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом, есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить украинским военным некоторое преимущество", — добавил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Напомним, что 31 марта пути одобрили новую Концепцию внешней политики россии. Цель, которой, вероятно, поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции.