Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS arrow

США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS

1 апреля 2023 08:39
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
США не будут поставлять ракеты ATACMS
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.

Об этом информирует Defense One.

Читайте также:

США не будут поставлять ракеты ATACMS

"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", — отметил генерал в интервью.

Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".

"Таким образом, есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить украинским военным некоторое преимущество", — добавил глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Напомним, что 31 марта пути одобрили новую Концепцию внешней политики россии. Цель, которой, вероятно, поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB