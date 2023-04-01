США не будут поставлять Украине ракеты ATACMS
Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами большой дальности ATACMS. В то же время рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя.
Об этом информирует Defense One.
США не будут поставлять ракеты ATACMS
"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", — отметил генерал в интервью.
Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".
"Таким образом, есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить украинским военным некоторое преимущество", — добавил глава Объединенного комитета начальников штабов США.
Напомним, что 31 марта пути одобрили новую Концепцию внешней политики россии. Цель, которой, вероятно, поддержать попытки Кремля способствовать созданию потенциальной антизападной коалиции.