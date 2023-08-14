США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что вошло

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS

Сегодня, 14 августа, США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 200 млн долларов.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

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Новая помощь для Украины

"Сегодня мы объявляем об очередном пакете помощи в сфере безопасности, призванном помочь Украине в защите своей территории и своего народа", — заявил Блинкен.

В пакет вошли:

боеприпасы для ПВО;

артиллерийские снаряды;

противотанковые средства;

дополнительное оборудование для разминирования.

Госсекретарь США подчеркнул, что Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив жестокие нападения.

"Пока она этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут едины с Украиной, и так долго, как это потребуется", — добавил Блинкен.

Напомним, Украина получает помощь от США по трем основным программам на сумму 113 млрд долларов. Несмотря на это, Украина работает, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год.

Также мы писали, что сторонники Украины на Капитолийском холме ожидают, что президент Джо Байден активизирует свою аргументацию по поводу того, почему США должны присылать Украине больше денег для борьбы с Россией. Причиной этих беспокойств является ослабление поддержки Украины американской общественностью.