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У США оцінили тактику контрнаступу ЗСУ

11 серпня 2023 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США оцінили тактику контрнаступу ЗСУ
Речник Пентагону та бригадний генерал Патрік Райдер. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України показали успішні результати, перебуваючи у несприятливій для себе ситуації на фронті. Окрім цього, ЗСУ змогли витіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є "дивом". 

Про це повідомляє видання Європейська правда з посиланням на слова речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу. 

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"Зробімо крок назад і визнаємо, що це не ідеальна ситуація. Ніхто при здоровому глузді ніколи б не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але це сталося", — сказав генерал. 

Враховуючи стан української армії на момент повномасштабного вторгнення РФ, як стверджує Райдер, ЗСУ попри все витіснили росіян на оборонні позиції. Це, за словами генерала, саме по собі є "дивом". 

"Тож, це видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Надалі ми продовжуватимемо консультуватися з ними, продовжуватимемо надавати їм тренування, щоб вони могли повернути собі їхню суверенну територію та врешті-решт перемогти в цій боротьбі", — наголосив Райдер. 

Нагадаємо, за дорученням Володимира Зеленського військово-політичне керівництво України і США провели зустріч в онлайн-форматі. Зокрема, учасники обговорили ситуацію на фронті, контрнаступ ЗСУ та оборонну співпрацю. 

Також ми писали, що в Державному департаменті США на цьому тижні планують оголосити про новий пакет військової допомоги для нашої держави. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у війні з РФ.

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