США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що увійшло

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS

Сьогодні, 14 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 200 млн доларів.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

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"Сьогодні ми оголошуємо про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, покликаний допомогти Україні в захисті своєї території і свого народу", — заявив Блінкен.

До пакета увійшли:

боєприпаси для ППО;

артилерійські снаряди;

протитанкові засоби;

додаткове обладнання для розмінування.

Держсекретар США наголосив, що Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України і припинивши свої жорстокі напади.

"Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", — додав Блінкен.

Нагадаємо, Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами на суму 113 млрд доларів. Попри це Україна працює, щоб США подовжили ленд-ліз на весь 2024 рік.

Також ми писали, що прихильники України на Капітолійському пагорбі очікують, що президент Джо Байден активізує свою аргументацію щодо того, чому США повинні надсилати Україні більше грошей для боротьби з Росією. Причиною цих занепокоєнь є послаблення підтримки України американською громадськістю.