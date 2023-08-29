США объявили новую военную помощь для Украины: что вошло в пакет

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Wurm

Сегодня, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 250 млн долларов.

Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Помощь для Украины

"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине, которая защищает свою территорию и защищает свой народ", — рассказал Блинкен.

По его словам, этот пакет содержит важные возможности для помощи Украине на поле боя.

Что передадут для Украины:

ракеты AIM-9M для ПВО;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

оборудование для разминирования;

Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;

более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;

машины скорой помощи;

взрывные боеприпасы для расчистки помех;

запасные части, услуги, обучение и транспортировка.

Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", — добавил он.

Напомним, Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году в сумме 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Также мы писали, что американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил возможное предоставление истребителей F-16 Украине в ближайшее время. По его словам, процесс уже запущен.