США объявили новую военную помощь для Украины: что вошло в пакет
Сегодня, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 250 млн долларов.
Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Помощь для Украины
"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине, которая защищает свою территорию и защищает свой народ", — рассказал Блинкен.
По его словам, этот пакет содержит важные возможности для помощи Украине на поле боя.
Что передадут для Украины:
- ракеты AIM-9M для ПВО;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- оборудование для разминирования;
- Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
- более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
- машины скорой помощи;
- взрывные боеприпасы для расчистки помех;
- запасные части, услуги, обучение и транспортировка.
Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.
"Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", — добавил он.
Напомним, Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году в сумме 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.
Также мы писали, что американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил возможное предоставление истребителей F-16 Украине в ближайшее время. По его словам, процесс уже запущен.