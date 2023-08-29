Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США объявили новую военную помощь для Украины: что вошло в пакет arrow

США объявили новую военную помощь для Украины: что вошло в пакет

29 августа 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США объявили новую военную помощь для Украины: что вошло в пакет
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Wurm
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 августа, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма 250 млн долларов.

Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также:

Помощь для Украины

"Сегодня мы объявляем следующий пакет военной помощи для помощи Украине, которая защищает свою территорию и защищает свой народ", — рассказал Блинкен.

По его словам, этот пакет содержит важные возможности для помощи Украине на поле боя.

Что передадут для Украины:

  • ракеты AIM-9M для ПВО;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • оборудование для разминирования;
  • Javelin и другие противотанковые комплексы и ракеты;
  • более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
  • машины скорой помощи;
  • взрывные боеприпасы для расчистки помех;
  • запасные части, услуги, обучение и транспортировка.

Блинкен отметил, что новый пакет военной помощи реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи.

"Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", — добавил он.

Напомним, Южная Корея предоставит нашему государству финансовую помощь в 2024 году в сумме 520 миллиардов вон (394 миллиона долларов). Это в восемь раз больше, чем в 2023 году.

Также мы писали, что американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли подтвердил возможное предоставление истребителей F-16 Украине в ближайшее время. По его словам, процесс уже запущен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз