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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що увійшло

24 серпня 2023 17:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що увійшло
Запуск ракети ЗРК Patriot. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли ракети ЗРК Patriot та розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили на офіційному сайті німецького уряду.

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Відтак, до списку військової допомоги увійшли:

  • ракети ЗРК Patriot;
  • 10 систем виявлення дронів;
  • 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 16 вантажівок Zetro;
  • 510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Окрім цього, у розділі "Готується до передачі" вказано: 90 систем виявлення дронів, 42 вантажівки Zetros, 31 мільйон набоїв до вогнепальної зброї.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Наусєда розповів, що пускові установки ЗРК NASAMS, які придбала його країна, прибудуть до України вже у вересні.

Також ми писали, що загальна вартість зенітного ракетного комплексу NASAMS коштує близько 300 млн доларів США. Ціна однієї із шести ракет, які несе одна пускова установка, може коливатися від 1 до 2,5 млн доларів.

Варто нагадати, що Україна працює над власною розробкою Протиповітряної оборони, і ця робота почалася не з нуля, а ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте питання актуалізувалося після початку масштабних ракетних обстрілів з боку РФ.

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