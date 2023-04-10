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США получают все разведданные российских спецслужб и предупреждают Украину о действиях рф

10 апреля 2023 16:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
США получают все разведданные российских спецслужб и предупреждают Украину о действиях рф
Американский военачальник Ллойд Остин. Фото: cnn.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

США получают разведданные из всех российских спецслужб. Благодаря этому они могут предупреждать Украину о действиях и планах рф.

Об этом информирует The New York Times.

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Свидетельствуют об этом секретные документы Пентагона. Речь идет и о генштабе россии, и о главном разведывательном управлении, и о миноборонах.

Также указывается, как именно ЦРУ собирает разведданные. К примеру, для прослушивания разговоров в минобороны россии использовались средства радиоэлектронной разведки.

В некоторых материалах содержится информация о планах российского военного командования и их анализе. В других дается точная информация о готовящихся ударах. Это позволяло, в частности, предупреждать Украину о времени и месте обстрелов со стороны россиян.

По мнению издания, благодаря обнародованию документов, россия может обнаружить источники утечки информации и перекрыть их.

Напомним, что появившиеся в интернете сверхсекретные военные и разведывательные документы с деталями об украинской армии и подготовке ее контрнаступления заставили американских чиновников заняться поисками источника утечки этих данных. Некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США подозревают, что "слить" секретные документы мог кто-либо из Соединенных Штатов.

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