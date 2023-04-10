США отримують усі розвіддані російських спецслужб та попереджає Україну про дії рф

Американський воєначальник Ллойд Остін. Фото: cnn.com

США отримують розвіддані з усіх російських спецслужб. Завдяки цьому вони можуть попереджати Україну про дії та плани рф.

Про це інформує The New York Times.

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Злиття усіх розвідданих рф

Свідчать про це секретні документи Пентагону. Йдеться і про генштаб рф, і про головне розвідувальне управління, і про міноборони.

Також вказується, як саме ЦРУ збирає розвіддані. Наприклад, для прослуховування розмов у міноборони росії використовувалися засоби радіоелектронної розвідки.

У деяких матеріалах міститься інформація про плани російського військового командування та їхній аналіз. В інших дається точна інформація про удари, що готуються. Це дозволяло, зокрема, попереджати Україну про час і місце обстрілів з боку росіян.

На думку видання, завдяки оприлюдненню документів росія може виявити джерела витоку інформації та перекрити їх.

Нагадаємо, що надсекретні військові та розвідувальні документи, які з’явилися в інтернеті, з деталями про українську армію та підготовку її контрнаступу змусили американських чиновників зайнятися пошуками джерела витоку цих даних. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що "злити" секретні документи міг хтось зі Сполучених Штатів.