США отримують усі розвіддані російських спецслужб та попереджає Україну про дії рф
США отримують розвіддані з усіх російських спецслужб. Завдяки цьому вони можуть попереджати Україну про дії та плани рф.
Про це інформує The New York Times.
Злиття усіх розвідданих рф
Свідчать про це секретні документи Пентагону. Йдеться і про генштаб рф, і про головне розвідувальне управління, і про міноборони.
Також вказується, як саме ЦРУ збирає розвіддані. Наприклад, для прослуховування розмов у міноборони росії використовувалися засоби радіоелектронної розвідки.
У деяких матеріалах міститься інформація про плани російського військового командування та їхній аналіз. В інших дається точна інформація про удари, що готуються. Це дозволяло, зокрема, попереджати Україну про час і місце обстрілів з боку росіян.
На думку видання, завдяки оприлюдненню документів росія може виявити джерела витоку інформації та перекрити їх.
Нагадаємо, що надсекретні військові та розвідувальні документи, які з’явилися в інтернеті, з деталями про українську армію та підготовку її контрнаступу змусили американських чиновників зайнятися пошуками джерела витоку цих даних. Деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США підозрюють, що "злити" секретні документи міг хтось зі Сполучених Штатів.