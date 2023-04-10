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​​​​​​​Україна уже змінила деякі військові плани через витік інформації з Пентагону, — ЗМІ

10 квітня 2023 07:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Reuters
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після оприлюднення в ЗМІ документів, у яких нібито йшлося про деталі контрнаступу ЗСУ, українська сторона змушена була змінити деякі військові плани. В США ж продовжують шукати джерело витоку інформації.

Про це пише видання CNN.

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Реакція України

Джерела видання, близькі до Президента України Володимира Зеленського, заявили про те, що Україна змушена була реагувати на появу у пресі нібито засекречених документів, у яких йшлося про майбутній контрнаступ.

У ЗМІ заявили, що українська сторона уже змінила деякі свої плани через цей витік.

Обмеження в США

У самих Сполучених Штатах триває розслідування причин можливого витоку інформації.

Крім того, у Пентагоні уже обмежили доступ до подібних документів, які зазвичай доступні сотням людей у федеральному уряді.

Нагадаємо, що раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ цих документів заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

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