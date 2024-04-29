США передаст Украине советские самолеты, которые закупили у Казахстана, — СМИ

Боевой самолет Су-30СМ. Фото: defence-ua

США закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского образца. Пока мотив покупки неизвестен, но скорее всего воздушные суда появятся в Украине.

Об этом сообщает Kyiv Post.

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В материале говорится, что недавно Казахстан выставил на аукцион 117 боевых самолетов советского образца. США закупили 81 один из них из-за оффшорных посредников. Речь идет о МиГ-31, истребителях-бомбардировщиках МиГ-27, истребителях МиГ-29 и бомбардировщиках Су-24 1970-х и 1980-х годов.

Объявленная стоимость продаж составила один миллиард казахстанских тенге, или 2,26 млн долларов. Каждое из воздушных судов стоило менее 20 тысяч долларов.

По данным Kyiv Post, в предложении о продаже отмечалось, что истребители были в непригодном для использования состоянии, их модернизацию считали экономически нецелесообразной, а полезность как источники запасных частей была ограниченной.

Мотив покупки США остается нераскрытым, однако речь идет о возможности потенциального их использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении. Также они могут использоваться как источник запасных частей или быть стратегически развернутым в качестве приманки на аэродромах.

Напомним, что недавно Reuters писало, что Украине недостаточно 60 млрд долларов от США для победы в войне. Силы обороны снова могут остаться без оружия уже в 2025 году.

Кроме того, США объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму 6 млрд долларов.