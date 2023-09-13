США: пилоты ВСУ смогут летать на F-16 через три месяца

Самолеты F-16 в воздухе. Фото: Google

Первая группа украинских пилотов может пройти подготовку на самолетах F-16 до конца года. При этом выполнять боевые задания на них лётчики ВСУ смогут позже.

Такого мнения придерживается директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. Указывает агентство АР.

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По словам директора Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенанта Майкла Ло, украинские пилоты прибудут в Штаты на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне до октября.

Там летчиков ВСУ проверяют на знание английского языка. И не исключено, что они смогут завершить обучение в США в течение трех месяцев.

"Только что им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", — заявил он.

Напомним, точные сроки доставки американских истребителей F-16 неизвестны и их трудно спрогнозировать. Предварительная дата — начало 2024 года.

Также недавно издание The Wall Street Journal писало, что Украина надеется, что истребители F-16 можно будет использовать для боевых задач на передовой уже этой зимой. Однако Европа волнуется из-за обучения пилотов, поскольку есть определенные причины.