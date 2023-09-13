США: пилоты ВСУ смогут летать на F-16 через три месяца
Первая группа украинских пилотов может пройти подготовку на самолетах F-16 до конца года. При этом выполнять боевые задания на них лётчики ВСУ смогут позже.
Такого мнения придерживается директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. Указывает агентство АР.
Обучение украинских пилотов на F-16
По словам директора Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенанта Майкла Ло, украинские пилоты прибудут в Штаты на базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне до октября.
Там летчиков ВСУ проверяют на знание английского языка. И не исключено, что они смогут завершить обучение в США в течение трех месяцев.
"Только что им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", — заявил он.
Напомним, точные сроки доставки американских истребителей F-16 неизвестны и их трудно спрогнозировать. Предварительная дата — начало 2024 года.
Также недавно издание The Wall Street Journal писало, что Украина надеется, что истребители F-16 можно будет использовать для боевых задач на передовой уже этой зимой. Однако Европа волнуется из-за обучения пилотов, поскольку есть определенные причины.