США: пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці

Літаки F-16 в повітрі. Фото: Google

Перша група українських пілотів може пройти підготовку на літаках F-16 вже до кінця року. При цьому виконувати бойові завдання на них льотчики ЗСУ зможуть пізніше.

Такої думки дотримується директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло. Зазначає агенція АР.

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За словами директора Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенанта Майкла Ло, українські пілоти прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні до жовтня.

Там льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови. І не виключено, що вони зможуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", — заявив він.

Нагадаємо, наразі точні терміни доставки американських винищувачів F-16 невідомі і їх важко спрогнозувати. Попередня дата — початок 2024 року.

Також нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Україна має надію, що винищувачі F-16 можна буде використовувати для бойових завдань на передовій вже цієї зими. Однак Європа хвилюється через навчання пілотів, оскільки є певні причини.