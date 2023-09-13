Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США: пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці arrow

США: пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці

13 вересня 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США: пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці
Літаки F-16 в повітрі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перша група українських пілотів може пройти підготовку на літаках F-16 вже до кінця року. При цьому виконувати бойові завдання на них льотчики ЗСУ зможуть пізніше.

Такої думки дотримується директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло. Зазначає агенція АР.

Читайте також:

Навчання українських пілотів на F-16

За словами директора Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенанта Майкла Ло, українські пілоти прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні до жовтня.

Там льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови. І не виключено, що вони зможуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", — заявив він.

Нагадаємо, наразі точні терміни доставки американських винищувачів F-16 невідомі і їх важко спрогнозувати. Попередня дата — початок 2024 року.

Також нещодавно видання The Wall Street Journal писало, що Україна має надію, що винищувачі F-16 можна буде використовувати для бойових завдань на передовій вже цієї зими. Однак Європа хвилюється через навчання пілотів, оскільки є певні причини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз