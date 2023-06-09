США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 млрд долларов
Министерство обороны США готовит долгосрочный пакет военной помощи Украине. Этот пакет в размере 2 млрд долларов будет посвящен обновлению украинской системы ПВО.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Долгосрочная помощь
По словам официальных лиц администрации президента США, министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует объявить о новом, долгосрочном пакете военной помощи для Украины.
Общая стоимость помощи в рамках этого пакета составит более двух миллиардов долларов США.
Детали нового пакета
По информации Bloomberg, эта помощь будет посвящена улучшению и усилению систем противовоздушной обороны.
В частности, средства, выделенные в рамках этого долгосрочного пакета, пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов новых ракет для системы ПВО Patriot:
- Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp.;
- Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, изготовлена Raytheon Technologies Corp.
В Пентагоне отметили, что ракеты GEM-T еще лучше сбивают тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты.
Напомним, в начале июня руководитель Офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.
Сейчас система ПВО Patriot защищает Киев и сбивает все ракеты, в частности, гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал" армии РФ.