Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 млрд долларов arrow

США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 млрд долларов

9 июня 2023 07:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
США планируют объявить о новом пакете помощи для Украины на сумму 2 млрд долларов
Руководство военного ведомства США, Ллойд Остин (слева) и Майкл Милли. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министерство обороны США готовит долгосрочный пакет военной помощи Украине. Этот пакет в размере 2 млрд долларов будет посвящен обновлению украинской системы ПВО.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Долгосрочная помощь

По словам официальных лиц администрации президента США, министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует объявить о новом, долгосрочном пакете военной помощи для Украины.

Общая стоимость помощи в рамках этого пакета составит более двух миллиардов долларов США.

Детали нового пакета

По информации Bloomberg, эта помощь будет посвящена улучшению и усилению систем противовоздушной обороны.

В частности, средства, выделенные в рамках этого долгосрочного пакета, пойдут на приобретение пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов новых ракет для системы ПВО Patriot:

  • Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производства Lockheed Martin Corp.;
  • Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, изготовлена Raytheon Technologies Corp.

В Пентагоне отметили, что ракеты GEM-T еще лучше сбивают тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты.

Напомним, в начале июня руководитель Офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.

Сейчас система ПВО Patriot защищает Киев и сбивает все ракеты, в частности, гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал" армии РФ.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас