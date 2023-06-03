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Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України, — Єрмак

3 червня 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нідерланди працюватимуть над збільшенням кількості Patriot для України, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України. 

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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Patriot для України

"Уряд Нідерландів працюватиме над збільшенням кількості Patriot для України", — розповів Єрмак.

Він додав, що наразі триває робота над відповідною коаліцією. 

Нагадаємо, Нідерланди планують придбати танки Leopard 1 для українських військових. Нещодавно про такий ж намір оголосила Німеччина.

Також ми писали, що прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили, що готові допомогти українським пілотам з навчанням на винищувачах F-16. За словами Моравецького, графік тренувань вже склали.

Додамо, Нідерланди можуть передати Україні свої винищувачі F-16. Ймовірно, це відбудеться після навчання українських пілотів. Наразі уряд Нідерландів обговорює це питання.

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