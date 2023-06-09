США планують оголосити про новий пакет допомоги для України на суму 2 млрд доларів

Керівництво військового відомства США, Ллойд Остін (ліворуч) і Майкл Міллі. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Міністерство оборони США готує довгостроковий пакет військової допомоги Україні. Цей пакет розміром 2 млрд доларів буде присвячений оновленню української системи ППО.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Читайте також:

Довгострокова допомога

За словами офіційних осіб адміністрації президента США, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує оголосити про новий, довгостроковий пакет військової допомоги для України.

Загальна вартість допомоги в рамках цього пакету становитиме понад два мільярди доларів США.

Деталі нового пакету

За інформацією Bloomberg, ця допомога буде присвячена покращенню і посиленню систем протиповітряної оборони.

Зокрема, кошти, виділені в рамках цього довгострокового пакету, підуть на придбання пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів нових ракет для системи ППО Patriot:

Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3, виробництва Lockheed Martin Corp.;

Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, виготовлена Raytheon Technologies Corp.

У Пентагоні зазначили, що ракети GEM-T ще краще збивають тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки

Нагадаємо, на початку червня керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України.

Зараз система ППО Patriot захищає Київ — і збиває усі ракети, зокрема, гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" армії РФ.