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США ищут новые способы наказания российских олигархов, — СМИ

14 марта 2023 16:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
У Байдена начали все активнее давить на олигархов из россии
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Минфин совместно с министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые рф обходит санкции. В частности, США особенно сфокусировались на российских олигархах и их подставных компаниях.

Об этом пишет AP News.

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Как отмечает издание, сейчас США сосредоточили усилия на законной ликвидации собственности российских олигархов, усилении финансовых санкций и закрытии лазейок в законе, позволяющих российским миллиардерам использовать подставные компании.

"Эндрю Адамс, возглавляющий правительственную рабочую группу KleptoCapture, занимающуюся обеспечением соблюдения экономических ограничений в США, наложенных на рф и ее миллиардеров, сообщил, что самым высоким приоритетом для группы является усилия по выявлению тех, кто помогает россиянам уклоняться от санкций и нарушать экспорт", — говорится в сообщении.

По данным Минфина США, на сегодняшний день во всем мире заблокированы или заморожены активы россиян на сумму более 58 миллиардов долларов. Сюда входят две яхты стоимостью 300 миллионов долларов каждая в Сан-Диего и Фиджи, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде стоимостью 75 миллионов долларов, принадлежащих попавшему под санкции олигарху Виктору Вексельбергу.

Так, февральское исследование, проведенное специалистами Дартмутского университета, показало, что преследование нескольких ключевых руководителей капиталом нанесет россии значительно большие убытки, чем санкции против олигархов в отдельности.

Напомним, ранее мы писали, что Европейский Союз продлил на шесть месяцев действие санкций против россии.

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