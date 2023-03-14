США шукають нові способи покарання російських олігархів, — ЗМІ
Мінфін спільно з міністерством юстиції США зосереджують зусилля, аби ліквідувати лазівки, через які рф обходить санкції. Зокрема, у США особливо сфокусувалися на російських олігархах та їх підставних компаніях.
Про це пише AP News.
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Як зазначає видання, зараз США зосередили зусилля на законній ліквідації власності російських олігархів, посиленні фінансових санкцій і на закритті лазівок у законі, що дозволяють російським мільярдерам використовувати підставні компанії.
"Ендрю Адамс, який очолює урядову робочу групу KleptoCapture, що займається забезпеченням дотриманням економічних обмежень у США, накладених на росію та її мільярдерів, повідомив, що найвищим пріоритетом для групи є зусилля із виявлення тих, хто допомагає росіянам ухилятися від санкцій і порушувати експортний контроль", — йдеться у повідомленні.
За даними Мінфіну США, на сьогодні в усьому світі заблоковано або заморожено активи росіян на суму понад 58 мільярдів доларів. Сюди входять дві яхти вартістю 300 мільйонів доларів кожна в Сан-Дієго і Фіджі, а також шість об'єктів нерухомості в Нью-Йорку і Флориді вартістю 75 мільйонів доларів, що належать олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції.
Так, лютневе дослідження, проведене фахівцями Дартмутського університету, показало, що переслідування кількох ключових керівників капіталом завдасть росії значно більших збитків, ніж санкції проти олігархів окремо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Європейський Союз продовжив на шість місяців дію санкцій проти росії.