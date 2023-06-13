США во вторник могут объявить о новом пакете помощи Украине

Белый дом в Вашингтоне. Фото: Google

Соединенные Штаты Америки во вторник, 13 июня, могут объявить новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о помощи в 325 миллионов долларов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бэбб. Пишет издание "Европейская правда".

Читайте также:

По данным "Голоса Америки", в этот пакет войдут:

боевые машины пехоты Bradley и Stryker, "которые могут заменить уже поврежденные или уничтоженные";

боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS.

Отметим, 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи на сумму более 2 млрд долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Также добавим, что общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения составил более 39,7 миллиарда долларов США.

Напомним, Молдова направила в Одесскую область гуманитарную помощь Херсонщине. В настоящее время проводится работа по доставке предоставленного имущества на подтопленные территории для помощи населению.