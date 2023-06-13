Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США во вторник могут объявить о новом пакете помощи Украине arrow

США во вторник могут объявить о новом пакете помощи Украине

13 июня 2023 03:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США во вторник могут объявить о новом пакете помощи Украине
Белый дом в Вашингтоне. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки во вторник, 13 июня, могут объявить новый пакет военной помощи Украине. Речь идет о помощи в 325 миллионов долларов.

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Карла Бэбб. Пишет издание "Европейская правда".

Читайте также:

По данным "Голоса Америки", в этот пакет войдут:

  • боевые машины пехоты Bradley и Stryker, "которые могут заменить уже поврежденные или уничтоженные";
  • боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS.

Отметим, 9 июня США объявили о новом пакете военной помощи на сумму более 2 млрд долларов. Пакет включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Также добавим, что общий объем военной помощи США для Украины с начала полномасштабного вторжения составил более 39,7 миллиарда долларов США.

Напомним, Молдова направила в Одесскую область гуманитарную помощь Херсонщине. В настоящее время проводится работа по доставке предоставленного имущества на подтопленные территории для помощи населению.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас