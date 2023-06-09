Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України: що туди увійде

Військова допомога для України. Фото: google.com

У п'ятницю, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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У відомстві наголосили, що цей пакет показує постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі.

Пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ЗРК і ракети HAWK;

артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;

безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;

підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголосили у пресслужбі Пентагону.

Нагадаємо, на початку червня керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України.

Зараз система ППО Patriot захищає Київ — і збиває усі ракети, зокрема, гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" армії РФ.