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Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України: що туди увійде

9 червня 2023 18:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України: що туди увійде
Військова допомога для України. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону

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Що відомо

У відомстві наголосили, що цей пакет показує постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі.

Пакет допомоги включає: 

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ЗРК і ракети HAWK;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
  • безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
  • підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголосили у пресслужбі Пентагону.

Нагадаємо, на початку червня керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України. 

Зараз система ППО Patriot захищає Київ — і збиває усі ракети, зокрема, гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" армії РФ.

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