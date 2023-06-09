Пентагон оголосив про новий пакет допомоги для України: що туди увійде
У п'ятницю, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Що відомо
У відомстві наголосили, що цей пакет показує постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі.
Пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- ЗРК і ракети HAWK;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
- безпілотні авіаційні системи Puma;
- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
- підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголосили у пресслужбі Пентагону.
Нагадаємо, на початку червня керівник Офісу Президент Андрій Єрмак повідомив, що уряд Нідерландів буде працювати над збільшенням кількості систем Patriot для України.
Зараз система ППО Patriot захищає Київ — і збиває усі ракети, зокрема, гіперзвукові аеробалістичні ракети "Кинджал" армії РФ.