Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow США у вівторок можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні arrow

США у вівторок можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

13 червня 2023 03:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
США у вівторок можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні
Білий дім у Вашингтоні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сполучені Штати Америки у вівторок, 13 червня, можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про допомогу на 325 мільйонів доларів.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб. Пише видання "Європейська правда".

Читайте також:

За даними "Голосу Америки", до цього пакета увійдуть:

  • бойові машини піхоти Bradley та Stryker, "які можуть замінити вже пошкоджені або знищені"; 
  • боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.

Зауважимо, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Також додамо, що загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення становить понад 39,7 мільярда доларів США.

Нагадаємо, Молдова надіслала в Одеську область гуманітарну допомогу для Херсонщини. Наразі проводиться робота щодо доставлення наданого майна на підтоплені території для допомоги населенню.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB