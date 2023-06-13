США у вівторок можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

Білий дім у Вашингтоні. Фото: Google

Сполучені Штати Америки у вівторок, 13 червня, можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про допомогу на 325 мільйонів доларів.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб. Пише видання "Європейська правда".

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За даними "Голосу Америки", до цього пакета увійдуть:

бойові машини піхоти Bradley та Stryker, "які можуть замінити вже пошкоджені або знищені";

боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.

Зауважимо, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Також додамо, що загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення становить понад 39,7 мільярда доларів США.

Нагадаємо, Молдова надіслала в Одеську область гуманітарну допомогу для Херсонщини. Наразі проводиться робота щодо доставлення наданого майна на підтоплені території для допомоги населенню.