США у вівторок можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні
Сполучені Штати Америки у вівторок, 13 червня, можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про допомогу на 325 мільйонів доларів.
Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бебб. Пише видання "Європейська правда".
За даними "Голосу Америки", до цього пакета увійдуть:
- бойові машини піхоти Bradley та Stryker, "які можуть замінити вже пошкоджені або знищені";
- боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.
Зауважимо, 9 червня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.
Також додамо, що загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення становить понад 39,7 мільярда доларів США.
Нагадаємо, Молдова надіслала в Одеську область гуманітарну допомогу для Херсонщини. Наразі проводиться робота щодо доставлення наданого майна на підтоплені території для допомоги населенню.