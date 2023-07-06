США примут решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов, — журналист

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников. Фото: Reuters/Yves Herman

Соединенные Штаты Америки могут принять решение о предоставлении Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов. Это решение, вероятно, продиктовано дефицитом снарядов в украинской армии.

Об этом заявил американский журналист Том Боумен, освещающий деятельность Пентагона.

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По словам Тома Боумена, Соединенные Штаты Америки готовы принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Источники журналиста отметили, что такое решение может быть принято уже 7 июля.

Зачем Украине это оружие

Том Боумен подчеркнул, что разбрасывающие бомбы кассетные боеприпасы нужны Украине для борьбы с российскими войсками в окопах на линиях обороны.

Кроме того, одной из причин такого решения может стать дефицит снарядов в Вооруженных силах Украины.

Том Боумен о кассетных боеприпасах для ВСУ

Напомним, в конце июня руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вопрос передачи Украине кассетных боеприпасов обсуждался союзниками.