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США примут решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов, — журналист

6 июля 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
США примут решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов, — журналист
Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Соединенные Штаты Америки могут принять решение о предоставлении Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов. Это решение, вероятно, продиктовано дефицитом снарядов в украинской армии.

Об этом заявил американский журналист Том Боумен, освещающий деятельность Пентагона.

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По словам Тома Боумена, Соединенные Штаты Америки готовы принять решение о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.

Источники журналиста отметили, что такое решение может быть принято уже 7 июля.

Зачем Украине это оружие

Том Боумен подчеркнул, что разбрасывающие бомбы кассетные боеприпасы нужны Украине для борьбы с российскими войсками в окопах на линиях обороны.

Кроме того, одной из причин такого решения может стать дефицит снарядов в Вооруженных силах Украины.

Том Боумен о кассетных боеприпасах для ВСУ
Том Боумен о кассетных боеприпасах для ВСУ

Напомним, в конце июня руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вопрос передачи Украине кассетных боеприпасов обсуждался союзниками.

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