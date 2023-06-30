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Міллі розповів, чи готові США передати Україні ATACMS та касетні боєприпаси

30 червня 2023 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міллі розповів, чи готові США передати Україні ATACMS та касетні боєприпаси
Марк Міллі. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Президент Джо Байден вирішує щодо питання про постачання Україні зброї, до прикладу далекобійних ракетних систем ATACMS. Проте такого рішення він ще не ухвалив.

Про це Марк Міллі повідомив під час дискусії в Національному прес-клубі, пише "Європейська правда".

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Які рішення приймаються

"Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає", — зауважив він.

Касетні снаряди для України

Також Міллі згадав про передачу нашій державі касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM).

"Ми тривалий час обговорювали питання DPICM, їх просили українці, їх надали кілька європейських країн. І росіяни використовують їх зараз. Наскільки мені відомо, рішення ще немає", — наголосив генерал.

Думка Міллі про контрнаступ ЗСУ

Марк Міллі зазначив, що наразі наступальні дії української армії просуваються повільніше, ніж прогнозувалися у США. Проте "війна на папері і справжня війна — різні речі".

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби озброєння українського війська.

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