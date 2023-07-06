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США ухвалять рішення про передачу ЗСУ касетних боєприпасів, — журналіст

6 липня 2023 10:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США ухвалять рішення про передачу ЗСУ касетних боєприпасів, — журналіст
Міністри оборони США Ллойд Остін і України Олексій Резніков. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки можуть ухвалити рішення про надання Збройним силам України касетних боєприпасів. Це рішення, імовірно, продиктоване дефіцитов снарядів у української армії.

Про це заявив американський журналіст Том Боумен, який висвітлює діяльність Пентагону.

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За словами Тома Боумена, Сполучені Штати Америки готові ухвалити рішення про надання Україні касетних боєприпасів.

Джерела журналіста зазначили, що таке рішення може бути ухвалене уже завтра, 7 липня.

Навіщо Україні ця зброя

Том Боумен наголосив, що касетні боєприпаси, які розкидають бомби, потрібні Україні для боротьби із російськими військами в окопах на лініях оборони.

Крім того, однією з причин такого рішення може бути дефіцит снарядів у Збройних силах України.

Том Боумен про касетні боєприпаси для ЗСУ
Том Боумен про касетні боєприпаси для ЗСУ

Нагадаємо, в кінці червня керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів обговорювалося союзниками.

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