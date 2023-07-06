США ухвалять рішення про передачу ЗСУ касетних боєприпасів, — журналіст
Сполучені Штати Америки можуть ухвалити рішення про надання Збройним силам України касетних боєприпасів. Це рішення, імовірно, продиктоване дефіцитов снарядів у української армії.
Про це заявив американський журналіст Том Боумен, який висвітлює діяльність Пентагону.
Касетні боєприпаси для України
За словами Тома Боумена, Сполучені Штати Америки готові ухвалити рішення про надання Україні касетних боєприпасів.
Джерела журналіста зазначили, що таке рішення може бути ухвалене уже завтра, 7 липня.
Навіщо Україні ця зброя
Том Боумен наголосив, що касетні боєприпаси, які розкидають бомби, потрібні Україні для боротьби із російськими військами в окопах на лініях оборони.
Крім того, однією з причин такого рішення може бути дефіцит снарядів у Збройних силах України.
Нагадаємо, в кінці червня керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що питання передачі Україні касетних боєприпасів обговорювалося союзниками.