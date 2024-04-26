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США отправляют новый пакет помощи Украине — что туда войдет

26 апреля 2024 16:58
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Илья Рябинин
редактор
США отправляют новый пакет помощи Украине — что туда войдет
Батарея тяжелых ЗРК Patriot в Литве. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи. В него войдут боеприпасы для ранее переданной военной техники, а также необходимые детали для тяжелых ЗРК Patriot.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания группы формата "Рамштайн" в пятницу, 26 апреля, сообщает телеканал "Мы-Украина".

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Как заявил глава Пентагона, этот оборонный пакет будет включать:

  • боекомплект для уже переданных РСЗО HIMARS;
  • минометные и артиллерийские снаряды;
  • системы ПВО (вероятнее всего, тяжелые ЗРК Patriot, или буксированные мобильные ЗРК Hawk);
  • детали, запчасти и программное обеспечение для обслуживания ЗРК и другое вооружение.

Военная помощь от США

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд долларов. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины общей стоимостью в миллиард долларов.

Добавим, что представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки и рассказал, сколько времени для этого нужно.

США
военная помощь
Украина
Ллойд Остин
ПВО
Рамштайн
война в Украине

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