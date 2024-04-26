США відправляють новий пакет допомоги для України — що туди увійде

Батарея важких ЗРК Patriot у Литві. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Сполучені Штати Америки готують для України новий пакет військової допомоги. В нього увійдуть боєприпаси для вже раніше переданої військової техніки, а також необхідні деталі для важких ЗРК Patriot.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання групи формату "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє телеканал "Ми-Україна".

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Як заявив голова Пентагону, цей оборонний пакет включатиме:

боєкомплект для вже переданих РСЗВ HIMARS;

мінометні та артилерійські снаряди;

системи ППО (найімовірніше, важкі ЗРК Patriot, або буксовані мобільні ЗРК Hawk);

деталі, запчастини та програмне забезпечення для обслуговування ЗРК та інше озброєння.

Військова допомога від США

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд доларів. Документ вже підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України, загальною вартістю у мільярд доларів.

Додамо, що речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни та розповів, скільки часу для цього потрібно.