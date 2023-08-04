Санкции против Ирана: США вводят ограничения против Ирана за поддержку РФ

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Фото: Reuters

США введут новые экономические и другие дополнительные санкции против Ирана, который продолжает поддерживать страну-агрессора РФ в войне против Украины. В Штатах уверены, что ограничения будут введены и другими Западными союзниками.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Санкции против Ирана

По словам Кирби, Тегеран будет отвечать за прямую поддержку РФ в войне.

"Если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров тоже", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что против Ирана и так применено много западных санкций. Это оказало большое влияние на экономику страны. К тому же, за углубление оборонных отношений с Россией, Иран вряд ли получит какую-то выгоду.

Напомним, ранее мы писали, что Иран готовится строить заводы по производству БПЛА в Беларуси и РФ. Такой шаг поможет России быстрее покупать "шахеды", а Иран получит многочисленные экономические и военные выгоды.

Добавим, что с июля 2022 года по июнь 2023-го Россия существенно нарастила корабельный трафик с Ираном через Каспийское море.