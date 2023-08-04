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США введуть нові санкції проти Ірану

4 серпня 2023 07:40
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Козюк Тетяна
редактор
Санкції проти Ірану: США вводять обмеження проти Ірану за підтримку РФ
Координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

США введуть нові економічні та інші додаткові санкції проти Ірану, який продовжує підтримувати країну-агресора РФ у війні проти України. У Штатах впевнені, що обмеження введуть й інші Західні союзники.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

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Санкції проти Ірану

За словами Кірбі, Тегеран нестиме відповідальність за пряму підтримку РФ у війні. 

"Якщо будуть потрібні додаткові санкції, ми, звичайно, застосуємо їх. І я впевнений, що деякі з наших союзників і партнерів також", — сказав Кірбі. 

Представник Білого дому зауважив, що проти Ірану і так застосовано багато західних санкцій. Це неабияк вплинуло на економіку країни. До того ж за поглиблення оборонних відносин з Росією, Іран навряд чи отримає якусь вигоду. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ. Такий крок допоможе Росії швидше купувати "шахеди", а Іран натомість отримає численні економічні та військові вигоди.

Додамо, що з липня 2022 року до червня 2023-го Росія істотно наростила корабельний трафік з Іраном через Каспійське море. 

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