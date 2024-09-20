США ввели санкции против России и КНДР за незаконные финансовые операции между странами

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети, вовлеченных в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. При помощи нее Россия может продолжать вести войну в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Украине в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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"США налагают санкции на сеть, вовлеченную в незаконные платежные каналы между Россией и КНДР", — отметил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер в X.

Он отметил, что действия США разоблачают сети, способствующие финансированию незаконных программ КНДР по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.

Также посредством этих сетей они поддерживают войну России против Украины.