США запровадили санкції проти Росії та КНДР за незаконні фінансові операції між країнами

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти мережі, які залучені до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба Посольства США в Україні у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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"США накладають санкції на мережу, залучену до незаконних платіжних каналів між Росією та КНДР", — зазначив речник Держдепартаменту США Метью Міллер в X.

Він зауважив, що дії США викривають мережі, які сприяють фінансуванню незаконних програм КНДР зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Також за допомогою цих мереж вони підтримують війну Росії проти України.