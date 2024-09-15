Буданов завил, что оружие КНДР представляет наибольшую угрозу для Украины

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины. Речь идет о военной помощи, которую КНДР передает российским оккупантам.

Об этом Кирилл Буданов сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

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По словам Буданова, Северная Корея своим объемом военной помощи для РФ оказывает влияние на интенсивность боевых действий.

"Наша самая большая проблема из всех этих союзников России — это Северная Корея. Потому что тем объемом военной продукции, который они поставляют, они фактически влияют на интенсивность боевых действий", — сказал он.

Глава ГУР отметил, что Северная Корея поставляет безумные объемы именно артиллерийских боеприпасов, что является критическим для России.

"То, что они поставляют баллистические ракеты, да, это неприятно для нас, но это не те объемы", — говорит Буданов.

Сейчас с этим Украина ничего не может сделать.