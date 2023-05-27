США с ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Старшая советница Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепа США Рут Берри отметила, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют обсудить усиление санкционного давления на Россию. Это должно состояться в рамках четвертого заседания Совета по торговле и технологиям США-ЕС.

Об этом сообщают на сайте Госдепартамента США.

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"Мы ожидаем дальнейший прогресс в нескольких ключевых отраслях, включая привлечение к ответственности России и поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание уделяется контролю за экспортом и неправомерным использованием технологий Россией.

Берри также добавила, что сотрудничество в области технологий остается приоритетом для США и ЕС.

Санкции против России

Напомним, что Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Также мы сообщали, что Турция не станет вводить санкции против России в случае победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах. Действующий глава государства предпочитает быть посредником, чем стороной конфликта.

Добавим, что на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.