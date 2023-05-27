Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow США с ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ arrow

США с ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ

27 мая 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США с ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Старшая советница Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепа США Рут Берри отметила, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют обсудить усиление санкционного давления на Россию. Это должно состояться в рамках четвертого заседания Совета по торговле и технологиям США-ЕС.

Об этом сообщают на сайте Госдепартамента США.

Читайте также:

Планируют ужесточить санкции против РФ

"Мы ожидаем дальнейший прогресс в нескольких ключевых отраслях, включая привлечение к ответственности России и поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание уделяется контролю за экспортом и неправомерным использованием технологий Россией.

Берри также добавила, что сотрудничество в области технологий остается приоритетом для США и ЕС.

Санкции против России

Напомним, что Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства подверглись военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Также мы сообщали, что Турция не станет вводить санкции против России в случае победы Реджепа Эрдогана на президентских выборах. Действующий глава государства предпочитает быть посредником, чем стороной конфликта.

Добавим, что на саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас