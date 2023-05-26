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США запровадили санкції проти очільника ПВК "Вагнер" у Малі

26 травня 2023 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США запровадили санкції проти очільника ПВК "Вагнер" у Малі
Найманець ПВК "Вагнера" на чергуванні. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

США ввели санкції проти ватажка ПВК "Вагнера" у Малі Івана Маслова. Там "вагнерівці" намагалися таємно придбати озброєння, щоб застосувати його у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Що відомо

Зазначається, що ПВК "Вагнера" може таємно намагатися придбати озброєння для подальшого використання у війні з Україною, зокрема діючи через Малі та інші країни.

"Санкції міністерства фінансів проти високопоставленого представника ПВК "Вагнера" в Малі виявляють і підривають ключового оперативника, який підтримує глобальну діяльність групи", — заявив заступник міністра фінансів США з боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Що відомо про Івана Маслова

Зазначається, що громадянин Росії Іван Маслов є старшим співробітником служби безпеки ПВК "Вагнера", якому Євген Пригожин та засновник компанії Дмитро Уткін доручили очолити підрозділи "вагнерівців" у Малі.

Маслов співпрацював з представниками уряду Малі, здійснюючи розгортання ПВК "Вагнера" у цій країні. Крім того, він відповідав за житлове забезпечення військ, що прибули до Малі.

Нагадаємо, що в Росії стався "нещасний" випадок. Там військового ПВК "Вагнер" застрелив друг під час святкування його повернення з фронту.

Також ми писали, що скандальне інтерв'ю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виглядає як зондування ґрунту для можливого відступу військ РФ з України. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політичний експерт Олексій Буряченко.

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