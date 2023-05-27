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США з ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ

27 травня 2023 01:59
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Інна Буряк
редактор
США з ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Старша радниця Бюро з кіберпростору та цифрової політики Держдепу США Рут Беррі зазначила, що Сполучені Штати та Євросоюз планують обговорити посилення санкційного тиску на Росію. Це має відбутися в рамках четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС.

Про це повідомляють на сайті Держдепартаменту США.

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Планують посилити санкції проти РФ

"Ми очікуємо на подальший прогрес у кількох ключових галузях, включаючи притягнення до відповідальності Росії та підтримку України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що увага приділяється контролю над експортом та неправомірним використанням технологій Росією.

Беррі також додала, що співпраця у сфері технологій залишається пріоритет для США та ЄС.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Також ми повідомляли, що Туреччина не стане запроваджувати санкції проти Росії у разі перемоги Реджепа Ердогана на виборах президента. Чинний глава держави вважає за краще бути посередником, ніж стороною конфлікту.

Додамо, що на саміті Великої сімки було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

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