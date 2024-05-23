США запретили Украине наносить удары по российским НПЗ, — СМИ

Пожар на российском НПЗ после обстрела. Скриншот focus.ua

Пентагон запретил Украине наносить удары по российским НПЗ. Речь идет о предприятиях, поставляющих горючее оккупационным войскам.

Об этом в среду, 22 мая, сообщило издание Newsweeek.

Читайте также:

Скриншот материала Newsweek

Что известно о негативном отношении США к украинским ударам по НПЗ в РФ

В период с начала января текущего года Украина совершила не менее 13 успешных атак по НПЗ на территории России. По данным разведывательного управления Пентагона, из-за ударов беспилотников из строя выведено не менее 14% мощностей российского нефтеперерабатывающего завода.

В марте британская газета Financial Times со ссылкой на неназванные официальные лица США сообщила, что Вашингтон хотел бы, чтобы Украина прекратила атаки, потому что нападение на такие энергетические объекты может спровоцировать месть и повысить мировые цены на нефть. Также о том, атаки на российские НПЗ могут иметь "побочный эффект с точки зрения глобальной энергетической ситуации" в начале апреля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Однако данные организации Global Witness свидетельствуют о том, что ряд российских объектов, по которым наносила удары Украина, являются законными военными целями. В частности, Волгоградский НПЗ и Norsi поставляют дизельное и авиационное горючее в западный и южный округи РФ, которые участвуют в войне в Украине.

По мнению аналитиков, США на протяжении всей полномасштабной войны последовательно отдают приоритет поставкам российской нефти.

"Этот подход является резким отклонением от риторики Байдена в начале вторжения, когда он объявил об эмбарго на российскую нефть, заявив, что Америка не будет участвовать в субсидировании войны Путина", — отмечают эксперты.

Напомним, после обстрелов НПЗ в РФ начались проблемы с производством горючего. Москва сократила экспорт топлива почти до исторического минимума. Стоимость дизельного топлива в России за неделю выросла на 10%, а бензин с начала года подорожал на 20%.

Также мы писали о том, что Россия и Китай, возможно, претендуют на запасы нефти вблизи Фолклендов, хотя добывать "черное золото" в этом регионе запрещено.