Удари безпілотників по російських нафтопереробниз заводах призвели до зростання цін на бензин у Росії

Пожежа на НПЗ. Іллюстративне фото: Yauhen_Akulich

У Росії стрімко підскочили ціни на дизпаливо. За минулий тиждень це пальне подорожчало на 10%. Вартість бензину теж збільшилась — з початку року аж на 20%. Чимало постачальників палива, тобто російських НПЗ, вимушено призупиняють свою роботу.

Про це повідомляє американське видання Politico.

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Проблеми з виробницвом пального почалися після атак на російські НПЗ.

"Минулої середи два сховища палива, що належать російському енергетичному гіганту "Роснефть" і знаходяться за 500 кілометрів від українського кордону, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Понад десяток нафтопереробних заводів у дев’яти російських регіонах зазнали подібного удару цього року", — пише Politico.

Для Росії робота нафтопереробних підприємств критично важлива. Але справа не у турботі про своїх громадян. Без палива не поїде військова техніка, кинута на фронт в Україну.

За даними видання, Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, спрямувавши на продаж трохи більше 712 000 тонн бензину та дизпалива минулого тижня. Для порівняння: за аналогічний тиждень 2023 року РФ експортувала понад 844 000 тонн пального.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 27 квітня, пролунали вибухи на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї Росії.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.