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Через удари по НПЗ в Росії почались проблеми з бензином — Politico

30 квітня 2024 23:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Удари безпілотників по російських нафтопереробниз заводах призвели до зростання цін на бензин у Росії
Пожежа на НПЗ. Іллюстративне фото: Yauhen_Akulich
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Росії стрімко підскочили ціни на дизпаливо. За минулий тиждень це пальне подорожчало на 10%. Вартість бензину теж збільшилась — з початку року аж на 20%. Чимало постачальників палива, тобто російських НПЗ, вимушено призупиняють свою роботу. 

Про це повідомляє американське видання Politico.

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На фоні атак на НПЗ Росія скорочує експорт нафтопродуктів 

Проблеми з виробницвом пального почалися після атак на російські НПЗ.

"Минулої середи два сховища палива, що належать російському енергетичному гіганту "Роснефть" і знаходяться за 500 кілометрів від українського кордону, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Понад десяток нафтопереробних заводів у дев’яти російських регіонах зазнали подібного удару цього року", — пише Politico. 

Для Росії робота нафтопереробних підприємств критично важлива. Але справа не у турботі про своїх громадян. Без палива не поїде військова техніка, кинута на фронт в Україну. 

За даними видання, Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, спрямувавши на продаж трохи більше 712 000 тонн бензину та дизпалива минулого тижня. Для порівняння: за аналогічний тиждень 2023 року РФ експортувала понад 844 000 тонн пального. 

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 27 квітня, пролунали вибухи на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробних заводах в Краснодарському краї Росії. 

Раніше Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.

бензин
НПЗ
нафта
Росія

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