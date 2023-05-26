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США ввели санкции против руководителя ЧВК "Вагнер" в Мали

26 мая 2023 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США ввели санкции против руководителя ЧВК "Вагнер" в Мали
Наемник ЧВК "Вагнера" на дежурстве. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

США ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали Ивана Маслова. Там "вагнеровцы" пытались тайно приобрести вооружение, чтобы применить его в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

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Что известно

Отмечается, что ЧВК "Вагнера" может тайно пытаться приобрести вооружение для дальнейшего использования в войне с Украиной, в частности, действуя через Мали и другие страны.

"Санкции министерства финансов против высокопоставленного представителя ЧВК "Вагнера" в Мали обнаруживают и подрывают ключевого оперативника, поддерживающего глобальную деятельность группы", — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Что известно об Иване Маслове

Отмечается, что гражданин России Иван Маслов является старшим сотрудником службы безопасности ЧВК "Вагнера", которому Евгений Пригожин и основатель компании Дмитрий Уткин поручили возглавить подразделения "вагнеровцев" в Мали.

Маслов сотрудничал с представителями правительства Мали, осуществляя развертывание ЧВК "Вагнера" в этой стране. Кроме того, он отвечал за жилищное обеспечение войск, прибывших в Мали.

Напомним, что в России произошел "несчастный" случай. Там военного ЧВК "Вагнер" застрелил друг во время празднования его возвращения с фронта.

Также мы писали, что скандальное интервью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выглядит как зондирование почвы для возможного отступления войск РФ из Украины. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский политический эксперт Алексей Буряченко.

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