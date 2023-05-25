Пригожин намагається витягти Путіна з України, - експерт

Євген Пригожин. Фото: РИА Новости

Скандальне інтерв'ю засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виглядає як зондування ґрунту для можливого відступу військ РФ з України. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політичний експерт Олексій Буряченко.

Передісторія

Інтерв'ю Пригожина прокремлівському політтехнологу Костянтину Долгову було опубліковано 23 травня. У ньому власник "Вагнера" загрожує російським елітам народною революцією, якщо Росія не почне воювати "по-справжньому", звично критикує свого давнього ворога — міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а також вихваляє ЗСУ, називаючи їх однією з найсильніших армій світу.

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"Ми зараз у такому стані, коли ми просто Росію проср***ти можемо. Тому ми маємо ввести військовий стан, ми маємо оголошувати нові хвилі мобілізації, ми маємо перевести всіх кого можливо на виробництво боєприпасів", — загрожує Пригожин своїм співвітчизникам.

Також він заявив, що завдяки діям російської еліти так звана "СВО" замість того, щоб "денацифікувати" та "деміталізувати" українців, зробила їх однією з найвідоміших націй у світі.

"Ми прийшли по-хамськи, пройшлися чоботами по всій території України у пошуках нацистів. Поки шукали нацистів, наколбасили всіх, кого можемо. Підійшли до Києва — російською мовою називаю, обіс***ались і відійшли. Далі до Херсона — обіс** *алися, відійшли", — констатував Пригожин.

Карта в колоді Путіна

Як зазначає Олексій Буряченко, скандальне інтерв'ю Пригожина, з одного боку, повністю лягає в контекст його попередніх яскравих заяв, де він критикує, зокрема, Шойгу та начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

"Однак зауважте: Путіна Пригожин не чіпає — принаймні прямо. Хоча при цьому і критикує "спецоперацію", розпочати яку наказав ніхто інший як Путін", — підкреслює експерт.

Олексій Буряченко. Фото: УНІАН

Попри це, на думку Буряченка, малоймовірно, що Пригожин веде самостійну політичну гру.

"Він, як і Кадиров — просто карта в колоді Путіна. Самостійної ролі Пригожин не грає. У даному випадку складається відчуття, що його використовують як спойлер для згортання так званої "СВО". Іншими словами, інтерв'ю Пригожина — це спроба прозондувати думку російських мас : як вони відреагують на можливий відступ з України? Тому що вже стає зрозуміло, що жодної мети ця "СВО" не досягла — навіть Донбас повністю не взятий", — зазначає Олексій Буряченко.

Кремль у глухому куті

Експерт наголошує, що Росія на сьогодні зайшла в коридор, де немає добрих рішень.

"Просто так взяти і злити негатив із Путіна на, скажімо, того ж Шойгу вже не вийде. Мені здається, у Кремлі вже зрозуміли, що єдиний варіант відскочити — це готувати росіян до відступу з України та якихось перемовин. Причому головним перемовником, на їхню думку, має бути Путін. Не якийсь потенційний наступник, а саме Путін", — вважає Буряченко.

У цих розкладах роль Пригожина полягає в залякуванні російської аудиторії жахіттями революції та громадянської війни, в які може зануритися Росія, якщо війна триватиме.

"При цьому Пригожин водночас намагається вирішити й свої проблеми — а вони у нього зараз величезні. Згадайте, він неодноразово намагався декларувати відхід "Вагнера" з Бахмута. Складається враження, що в нього справді вкрай не вистачає людей та ресурсів, щоб утримувати місто. А покласти в Бахмуті те, що залишилося від його ПВК, для Пригожина зараз дорівнює самогубству. Тому йому вигідно відповзти звідти під будь-яким приводом", — сказав політолог.

Пригожин та українська розвідка

Також експерт не виключає, що засновник ПВК "Вагнер" підтримує контакт з українськими спецслужбами.

"Я не здивуюся, якщо такі контакти існують. Будь-які спецслужби світу, в тому числі й українські, працюють в інтересах своєї держави. І якщо ці інтереси вимагають контакту з персонажами, подібними до Пригожина — вони працюватимуть із Пригожиним. На бік ЗСУ Пригожин, звичайно, не перейде: у нього один господар, і цей господар — Путін. Але в рамках своїх інтересів співпрацювати з українцями він буде", — сказав Буряченко.

Як аналогію політолог навів кейс зі знищенням 26 лютого 2022 року колони кадировців, внаслідок чого, зокрема, загинув соратник Кадирова, командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомед Тушаєв.

"Тоді було підтверджено, що їхні позиції злили свої ж. Чому б і Пригожину не грати в таку ж гру? Зараз він грає проти Герасимова та Шойгу, то чому б йому не зробити так, щоб у них нічого не виходило? Іншими словами, Пригожин має серйозний мотив зливати інформацію", — вважає Олексій Буряченко.

Нагадаємо, у середині травня видання The Washington Post повідомило, що Пригожин нібито пропонував ГУР України інформацію про позиції російських військових. За даними видання, власник ПВК "Вагнер" намагався обміняти цю інформацію на здачу Бахмута.